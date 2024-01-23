Demokrat Parti(DP) İl Başkanı Ahmet Damar, AK Parti’den belediye başkan aday adayı olan isimlere çağrıda bulunarak, “Buyurun gelin hizmetlerimizi beraber yapalım. Çorum ve çorum halkı hizmete aç. Bu davetimiz ilçeler içinde geçerli. Ayrı kayrımız yok” dedi.

DP’nin 1946’dan beri ülkenin hem gelişiminde hem de siyasetinde önemli rol oynadığını belirten Ahmet Damar, “Her karış toprağında hizmeti olan bir siyasi partidir ki; onun yapmış olduğu fabrikaları kurum ve kuruluşları iktidar satmakla tüketemiyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE’YE ARSA SATIŞI ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında arsa satışlarından dolayı Çorum Belediyesi’ni de eleştiren Damar, “Geçmiş belediye başkanlarının almış olduğu arazileri, arsaları ve buna benzer gayri menkulleri belediyemiz her gün satmakla tüketemiyor. Üstüne bir taş koymaktansa satıp yemenin peşindeler. Amaç hizmet deniyor, gaye hizmet ise elindekilere sahip olup üzerine bir şeylerde sen koyup vatandaşına en iyi hizmeti yapmaktır. Har vurup harman savurmak değil” diye konuştu.

‘ÇORUMLU HİZMETE AÇ’

Belediye başkan aday adaylarına da çağrı yapan Damar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aday adayı olan başkan adaylarımıza sesleniyorum. Özellikle iktidar partisinden. İsim zikretmeyeceğim. Amaç Çorum ve Çorumluya hizmetse, söz veriyoruz yine yapacağız diyorsanız buyurun gelin hizmetlerimizi beraber yapalım. Çorum ve Çorum halkı hizmete aç. Bu davetimiz ilçeler içinde aynı ayrı kayrımız yok.

Ha diyeceksiniz ki Demokrat Parti’nin oyu yok orda durun. Çünkü; senin ve benim oyum kıvılcıma yeter. Neden mi? 15 Mayıs 1919’da İzmir’de kordan boyunda Hasan Tahsin Efendi bir kıvılcım başlattı. Peşinden 19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’dan eşlik etti. Daha sonra da tüm vatan. Sen ve ben başlatalım peşimizden AK Partili, CHP’li, MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili, Refah Partili, Vatan Partili, bağımsızı bağımlısı, duyanı duymayanı bütün halkımız gelir. Haydi bir uyanış için, hizmet için, bir kıvılcım için buyurun Demokrat Parti’ye.”