AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Onur Civan yeniden başkanlığa seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ilçe belediye başkanları ve teşkilat başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını Muhammed İsmail Kap üstlenirken divan üyeliklerine ise Kemal Özdoğan, Rabia Candan Şen, Alaaddin Enes Özdemir ve Fadıl Eren Özdemir seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da selamlama konuşmaları yapıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Onur Civan yeniden Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi.

Civan’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

“Kemal Özdoğan, Mert Kadir Küçükbenli, Hasan Demiral, Çağrı Balcı, Hüseyin Amir, Tayyip Emin Şener, Habib Yücel, Ali Öztemiz, Elif Bilgi, Rabia Candan Şen, Abdullah Ökmen, İsmail İzci, Fırat Üğüten, Gizem Alşahin, Serkan Yılmaz, Serkan Öztürk, Emine Nurdan Kemahlı, Kübra Bakan, Aysu Erdoğan, Şura İpek, Melike Yetim, Elif Aykaç, İsmet Karapapak, Mustafa Karalar, İlber Baş, Adem Biçer, Emre Uluşahan, Ömer Güleç, Metehan Aykaç, Ebubekir Gönay, Yusuf Aydoğdu, Enes Çınar, Eren Koldaş, Faruk Yılmaz, Abdulkadir Eker, Enes Doğan, Muhammed Yusuf Keşlik, Hasan Yılmazer, Fatma Yiğit.”

Büyük kongre delegeleri ise Onur Civan, Muhammed Fatih Temur, Kemal Özdoğan, Mert Kadir Küçükbenli, Ali Öztemiz, Habib Yücel, Tayyip Emin Şener, Alaattin Enes Özdemir ve Fadıl Eren Özdemir’den oluştu.