AK Parti İl Başkanlığı Eylül Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısını dün gerçekleştirdi.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı ilçe belediye ve teşkilat başkanları ile partililer katıldı.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği toplantı ile ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, “Teşkilatımızın her bir kademesiyle, büyük bir aile olmanın bilinciyle Eylül ayı İl Danışma Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü Türkiye idealimiz ve milletimize hizmet aşkımızla aynı hedefe yürümeye devam ediyoruz. Birlikte inanıyor, birlikte başarıyoruz” dedi.