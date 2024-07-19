Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Onur Civan, yürütme kurulunu oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan,

“Bugün itibariyle AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu'nu oluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik kollarımızı daha da güçlendirmek ve ülkemizin geleceği için önemli bir misyon üstlenmek adına bu yeni görevlerimizi üstlenmiş bulunuyoruz” dedi.

“Gençlik, partimizin ve ülkemizin teminatıdır” şeklinde belirten AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Onur Civan, “Bizler, gençlerimizin enerjisini, vizyonunu ve heyecanını partimizin hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Çorum’umuzun dört bir yanından gençlerimizin beklentilerini, önerilerini dinleyerek, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bizlere bu sorumluluğu layık gören Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Eyyüp Kadir İnan’a Çorum teşkilatımıza ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. İl gençlik kolları yürütme kurulumuzun birlik ve beraberlik içinde çalışarak başarılı işlere imza atacağına olan inancımız tamdır. Rabbim güzel işler yapmayı bizlere nasip eder inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye belirtti.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı Yürütme Kurulunda şu isimler yer aldı:

“Onur Civan Gençlik Kolları Başkanı, Kemal Özdoğan Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı, Mert Kadir Küçükbenli Teşkilat Başkanı, Tayyip Emin Şener Seçim İşleri Başkanı, Yasin Huşut Tanıtım ve Medya Başkanı, Çağrı Balcı Dış İlişkiler Başkanı, Ali Öztemiz Sosyal Politikalar Başkanı, Habib Yücel Yerel Yönetimler Başkanı, Hasan Demiral Ekonomi Mali ve İdari İşler Başkanı, Kübra Bakan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Elif Bilgi Üniversiteler Başkanı, Esra Algır Ar-Ge ve Eğitim Başkanı, Damla Genca İnsan Hakları Başkanı, Fırat Üğüten Çevre Şehir ve Kültür Başkanı, İsmail İzci Bilgi Teknoloji Başkanı, Hüseyin Amir Yeni Seçmen Başkanı, Rabia Candan Şen Genel Sekreter.”