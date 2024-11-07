AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çıkarma yaptı.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç beraberinde yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ve partililerle TBMM’de milletvekillerini ziyaret etti. Nuh Aluç ve beraberinde ki heyet AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara’yı ziyaret ederek bir süre görüştüler. Heyet daha sonra Gazi Meclisi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.