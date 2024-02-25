Çorum'un Uğurludağ ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu açıldı.

Uğurludağ Belediyesi binasının karşısındaki seçim bürosu için açılış töreni düzenlendi.

AK Parti'den Uğurludağ Belediye Başkan adayı gösterilen Remzi Torun, törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde de Uğurludağ'ın gelişimi için çalışacağını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday da konuşmalarında, vatandaşlardan Belediye Başkan adayı Remzi Torun için destek istedi.

Törene, Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ayhan Karaca, BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney de katıldı.