AK Parti'de değişim rüzgarları esiyor.

Partide gerçekleştirilen yeni atamalar teşkilat başkanlığınca açıklandı.

4 İLE YENİ ATAMA

Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, yeni il başkanlarına başarılar dilendi.

Ayrıca bugüne kadar görev yapan Hikmet Ayar, Ali İhsan Delioğlu, Vahap Alma ve Cüneyt Doğan'a teşekkür da edildi.