AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı için devir-teslim töreni düzenlendi.

3 dönemdir AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Erhan Akar, görevini Mustafa Alagöz’e devretti.

Parti binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in takdirleriyle Merkez İlçe Başkanlığı tarafıma tebliğ edildi. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı yolda yürümenin onur ve gururunu yaşadığını belirten Alagöz; “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı bir onur, onunla aynı yolda yürümek bambaşka bir gurur. Bayrağı devralacağımız ilçe başkanımız Erhan Akar ve yönetim kurulu üyelerine, önceki dönem partimizde merkez ilçede görev yapmış Merkez ilçe Başkanlarına ve teşkilatlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim.” şeklinde konuştu

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan bir parti olduğunu belirten Alagöz, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişim ve dönüşümün sembolü olduğunu ifade etti.

Temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu olan AK Parti’nin Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlendiğini aktaran Alagöz; “Toplumumuzun her kesimine kucak açarak, farklılıkları ve zenginlikleriyle partimiz, ülkenin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Bizim için esas olan, Hak’kın ve halkın rızasıdır. Bizim için esas olan, aziz milletin hayır duasıdır. Bizim için esas olan, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir, Çorumumuzun geleceğidir. Bizim için esas olan, davamızın sekteye uğramamasıdır. Tek bir arkadaşımızı dahi dışarıda bırakmayacak, dışlamayacak, gönlünü kırmayacak; bir olacak, birlik olacak, saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Girmedik gönül sıkmadık el bırakmayacağız. 22 yıldır Çorumumuzun kalkınması, refahı ve marka şehir olması için tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte, bizlere emanet edilen bu şehri, güzelleştirmek ve dahada büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Milletimize hizmet yolunda ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile ‘Büyük Türkiye’ hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu