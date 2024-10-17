AK Parti’nin 8. Olağan İlçe Kongreleri bu hafta sonu da devam edecek.

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, yaptığı açıklamada, 19 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Sungurlu, 20 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Bayat, saat 13.00'da Uğurludağ ve saat 16.00'da ise İskilip ilçe kongrelerinin yapılacağını belirtti.

Kongrelerde, AK Parti’nin geleceği ve ülkenin kalkınması için önemli kararlar alınacağını, yeni projelerin tanıtılacağını ve parti üyeleriyle birlikte güçlü bir birlik mesajı verileceğini belirten Av. Murat Günay, “Tüm hemşehrilerimizi bu önemli etkinliklere davet ediyoruz. Katılımınızla, partimizin gücüne güç katacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz" dedi.