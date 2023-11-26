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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayları’nın teşkilat temayül yoklaması bugün saat 10.00 ile 16.00 arasında yapılacak.

Buhara Kültür Merkezi'nde yapılacak olan temayülde teşkilat mensupları, belediye başkanı aday adayları hakkında tercihlerini yapacak.

Temayüle belediye başkan aday adayları Çorum eski Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül, eski bürokrat Muhsin Dere, İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Yasemin Çabuk, eski gençlik kolları başkanı Mustafa Malkoç, eski il başkan yardımcısı Ercan Daşdan ve eski Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş katılacak.

Temayülde parti üyeliği devam eden Genel Merkez Parti Kurucu Üyeleri, İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, merkez ilçeye bağlı belde ve belediye başkanları, Merkez İlçe Mahalle Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan geçmiş dönem İl ve Merkez İlçe Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilleri oy kullanacak.