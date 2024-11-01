AK Parti’de üç ilçe başkanı değişti. Parti genel merkezine çağırılan ilçe başkan adayları arasından tercihler yapıldı.

AK Parti Alaca ilçe başkanlığı görevden istifa eden Ragıp Ağaçdan’ın yerine Mücahit Gürsoy atandı.

Atama sonrası açıklama yapan AK Parti Alaca ilçe başkanı Mücahit Gürsoy, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin olurlarıyla göreve gelmiş bulunmaktayım, önceki başkanlarımıza bu kutlu davaya verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlçemize ve partimize bu güzel hizmet yolunda Rabbimden üstün başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum,

AK Parti Alaca İlçe teşkilatı olarak, birlik ve beraberlik içinde çalışarak Alaca’ya ve ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz, dert olmaya değil dert dinlemeye, sorun olmaya değil sorunları çözmeye geldik." dedi.

AK Parti Boğazkale İlçe Başkanlığına Hacı Mustafa Pulla, Mecitözü İlçe Başkanlığına ise Alişan Yaşar yeniden göreve talip olmadığı için Haşim Atmaca atandı.