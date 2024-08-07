BTK, 'katalog suç' kapsamında 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli uyguladı. Firma yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan toplantılardan sonuç alınamazken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KISA SÜREDE AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Görüşmelerde pozitif ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Yalçın, "Benzer kaygıları İngiltere'de de görebilirsiniz. Birkaç gündür kanallarda veriliyor. Yalan haberler üzerinden kamu düzeninin bozulduğu ve İngiltere'nin bunu takip edeceğine dair haberleri veriyorsunuz. Orası söz konusu olunca soru yok ama Türkiye söz konusu olunca istediğimizi yaparız yaklaşımı olursa burası da egemen bir devlet. Türkiye'nin de kanunları var buna karşı tedbirler alır. Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.

"TİKTOK İLE İLGİLİ KONUŞURKEN..."

TikTok için de bir değerlendirme yapan Yalçın, "Tiktok ile ilgili konuşurken aynı şeyler üzerinde gitmeliyiz. Oradaki görüntülerin tatsız olduğunu düşünebiliriz ama asıl olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları. Buna uygun yayın yapan mecralar yayınına devam edebilir ama yapmazsa Türkiye kuralları etkin olur. Mesele internet olunca sınırsız özgürlük olduğu düşünülüyor. Suç olarak görülen bir yayını ABD'de sosyal medya üzerinden yapamazsınız. Hukuk önünde televizyon kanalları kurallara nasıl uyuyorsa sosyal medya mecraları da uymak zorundadır. Bu tür mecralar yeni mecralar olduğu için hukuku henüz netleşmedi ama zaman içinde netleşecek. Kanunların uygulanmaması söz konusu olamaz. Biz konuya ilkesel olarak bakıyoruz. Onlar da sınırsız özgürlüklerinin olmadığını, Türkiye'yi sansürleyemeyeceklerini öğrenecekler" şeklinde konuştu.