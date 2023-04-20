YÜKSEL BASAR

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından aday tanıtım ve vefa iftarı düzenlendi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda düzenlenen iftar programına AK Parti’de bugüne kadar görev yapmış milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, merkez ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve teşkilatta görev almış yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Program kapsamında ilk önce AK Parti İl Başkanı Murat Günay kısa bir selamla konuşması yaparak, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Programda ayrıca AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, eski Çorum milletvekilleri Agah Kafkas ve Murat Yıldırım da söz alarak, 14 Mayıs seçimlerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İftar programı sonrası milletvekili adayı gösterilen Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircoğlu programa katılanları selamlayarak birlikte poz verdi.

AK Parti'nin milletin sorunlarının çözümünün tek ve gerçek adresi olduğunu belirten Yusuf Ahlatcı "14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde belirlemiş olduğumuz “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun ilk seçimini yapacağız" dedi.

Bu seçimin yalnız Türkiye için değil, bölgemiz ve dünya siyasetinin alacağı yön itibariyle de oldukça kritik bir seçim olduğuna dikkat çeken Ahlatcı,"Bu millet iki yüzyıldır kendisine biçilmiş olan dar kalıplardan, askeri ve bürokratik vesayetlerden kurtulmuş ve artık hem bölgesinde hem de dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir" diye konuştu.

"Türkiye’nin sahada elde ettiği başarılar ve inşa ettiği adil ve hakkaniyetli güç, yalnızca bizim değil, aynı zamanda dünyanın mazlum milletlerinin de umudu olmuştur" diyen Ahlatcı, "Sadece ülkemiz sınırları içinde değil, gönül coğrafyalarımız olan Balkanlar’dan Kafkaslara ve Azerbaycan’a, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar yeryüzünün mazlum milletleri için kurtuluş müjdesi olan savunma sanayi atılımlarımız dosta güven düşmana korku vermektedir." şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarında yapılanları bir bir sıralayan Ahlatcı, "Attığımız her adımda inancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle 20 yıllık AK Parti iktidarımız, yapılamaz denileni yapmış, başarılamayanı başarmış, düşünülemeyeni düşünmüş, aşılamayanı aşmış bir iktidardır. AK Parti kadroları sadece kuru ve boş vaatlerde bulunmaz, ne ise onun gereğini de yapar ve yapmaya da devam edecektir. Yerli otomobilimiz TOGG’dan devasa şehir hastanelerine, İHA-SİHA’dan TCG uçak gemimize, uzay araştırmalarından Hür-Kuş’a, İMECE uydumuza, Kızılelma’ya, kamusal alanda başörtüsü özgürlüğünden Ayasofya’nın ibadete açılmasına, Taksim’e cami yapılmasına,

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru açılmasına, kendi yeraltı zenginliklerimizin çıkarılmasından Karadeniz doğalgazına ve Mavi Vatan’a varıncaya kadar saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok şey hep ortadadır" dedi.

Konuşmasında Millet İttifakı’na da göndermede bulunan Ahlatcı; “Karşımızda ise maalesef milletimizin AK Parti ile elde ettiği kazanımları yıkmaya, durdurmaya, bitirmeye azmetmiş bir ittifak var. Bunlar, bırakın memlekete bir çivi çakmayı yahut eser üretmeyi, Ayasofya’yı yeniden müze yapacaklar, İHA-SİHA’ları durduracaklar, ordumuzu felç ederek sınırlarımıza teröristleri yığacaklar, ülkemizi özerk bölgelere ayıracaklar, bizi yeniden İMF’ye muhtaç edecekler. Öyle bir ittifak ki içinde yerli ve milli olan neredeyse hiç kimse yok, hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin savunma sanayine çağ atlatanlar ile yerli ve milli sanayiye karşıyız diyenler arasında yapılacağını söyledi.

Kaya, bu seçimin dışarıdan yönetilenlerle, tamamen yerli ve milli olanlar arasında yapılacağını kaydederek, “ Bu nedenle 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi bizler için çok önem arz etmektedir. Dolayısıyla hepimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında kenetlenip, yeni bir zafere imza atmalıyız” diye konuştu

AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül ise Türkiye’nin ve Çorum’un problemlerini bildiklerini belirterek; “Bu problemleri çözecek de AK kadrolardır. Çorum’da sıkıntıları çözecek güç, irade bizde mevcuttur.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Ramazan Kelepircioğlu; “AK Parti, vefa, kardeşlik, birlik, beraberlik demektir. Milletimiz 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye yine güçlü bir destek verecektir. AK Parti bir dava partisidir. Biz de bu davaya hizmet için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu