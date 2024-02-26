Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti’de bugün 81 ilin katılımıyla Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıya Çorum’dan AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Av. Abdulbaki Kartancı, SKM Başkanı Mustafa Kılıç, İl Eğitimcisi Esra Nur Kılıçoğlu, İl Hukukçuları Zehra Yılmaz Ekici, Cemile Merve Karakaya, Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Figen Gülhan, Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Onur Civan ve Merkez İlçe Seçim İşleri Başkanı Şevket Şakar da hazır bulundu.

Toplantının ardından hazırlıklara ilişkin açıklama yapan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Seçim günü 1 milyon kişi çok aktif rol alacak. Bir milyon kişi de lojistik sağlayan var. 2 milyon teşkilat mensubu arkadaşımız çok aktif çalışacak.” dedi.