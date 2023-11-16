AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

SUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Akaryakıt (Motorin,Kurşunsuz Benzin ve LPG Otogaz) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1291378

1-İdarenin a) Adı : SUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : SUNGUROGLU MAH. ALPARSLAN TÜRKES CAD. 35 19300 SUNGURLU/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3643117260 - 3643114514 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt (Motorin,Kurşunsuz Benzin ve LPG Otogaz) b) Niteliği, türü ve miktarı : 70.000 Litre Motorin (M10 PPM Kükürtlü Dizel),2.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 2.000 Litre LPG (Otogaz)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin : Sungurlu Belediye Başkanlığı Akaryakıt Ambarı. İdare isterse araçları direk göndererek günün 24 saati yükleniciye ait istasyondan fiş karşılığında yakıt alacaktır. Bu nedenle İsteklinin Sungurlu mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonunun veya pompasının olması gerekmektedir. Kurşunsuz Benzin ve LPG (Otogaz) : Yükleniciye ait akaryakıt istasyonu veya akaryakıt pompası. Belediye Başkanlığı araçları direk göndererek yükleniciye ait istasyondan fiş karşılığında alacaktır. Bu nedenle İsteklinin Sungurlu Belediye sınırları içerisinde istasyonunun veya pompasının olması gerekmektedir. ç) Süresi/teslim tarihi : Motorin : Belediye Başkanlığının istediği şekilde teslim edilecektir. İdare talep edilen miktar konusunda serbesttir. İhtiyacı kadar yakıt isteyebilir. Yüklenici bu miktarı karşılamak zorundadır. Belediyenin yazılı talebi üzerine istenilen miktardaki malı yüklenici en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen işe başlama tarihinden itibaren peyder pey 15.04.2024 tarihine kadardır. Kurşunsuz Benzin ve LPG (Otogaz) :Belediye Başkanlığının istediği şekilde teslim edilecektir. Belediyemiz tarafından verilecek olan sipariş fişi ile pompa teslimi ile benzin ve Otogaz (LPG) verilecektir. İstekli istenilen miktardaki malı araç istasyona ulaşınca ivedilikle teslim edecektir. İşe başlama tarihinden sonra ihtiyaca binaen peyder pey 15.04.2024 tarihine kadardır. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sungurlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 Sungurlu/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler;

1-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt Dağıtıcı Lisans Belgesini,

2-Akaryakıt ve Pazarlama kuruluşunun bayisi ise , EPDK'dan aldıkları ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Bayilik Lisans Belgesini,

teklifler ile beraber ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Mesafe Taahhütnamesi İstekliye ait akaryakıt istasyonunun veya pompasının Sungurlu mücavir alan sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge/belgeleri teklifleri ile beraber ibraz edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya Özel sektöre Akaryakıt satış işleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.