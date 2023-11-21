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MEM Teftiş Kurulu Eski Başkanı Mehmet Akbaş’ın oğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Protokol Müdürü Mustafa Akbaş, Eğitimci Fethiye Tarım’la dünya evine girdi.

Ankara ve Çorum siyaset, bürokrasi ve eğitim dünyasını bir araya getiren düğün töreninde nikahı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, çiftin şahitliklerini ise Cumhurbaşkanliği Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Özel Kalem Müdürü Bilal Uyar, Varlık Fonu Özel Kalem Müdürü Faruk Çığla, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, AK Parti 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Eski Genel Müdürü ve Sanatçı-Yazar Bayram Bilge Tokel, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Osman Murat Çetin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Protokol Sorumlusu Doruk Uluğ yaptı.

Genç çift, tüm davetlilere yakın ilgi göstererek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.