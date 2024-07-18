Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kuranımı Okuyorum Sporumu Yapıyorum’ Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Yaz Kuran Kursu öğrencileri arası Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası Mehmet Zahit Kotku Cami Diyanet Gençlik Merkezinde 20 öğrenci katıldı.

Yapılan yarışmalar sonunda Zeynep Karaaslan birincilik ödülünü alırken Damla Karaaslan ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Ahmet Eymen Akaydın üçüncü olurken Duru Taşcı ise dördüncü oldu. Yarışmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.