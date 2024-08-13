Larry Ely Murillo-Moncada isimli adamın korkunç ölümü yıllar sonra aydınlatıldı. 10 yıl boyunca marketteki dolabın arkasında çürüyen adamın ölümü hazırlanan bir animasyon video ile aydınlatıldı.

ABD'nin Iowa Eyaleti'nde bir süpermarkette gerçekleşen olay şaşkına çevirdi. 2009 yılında çalıştığı markette kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada isimli adamın ölümü tüm dünyada gündem oldu.

Yaşanan olaydan tam 10 yıl sonra, Larry Ely Murillo-Moncada'nın cansız bedeni çalıştığı süpermarkette bulunan bir buzdolabının arkasında bulundu.

10 YIL SONRA KORKUNÇ ŞEKİLDE BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonrası, adamın bir sebepten dolayı dolabın üzerine çıktığı ve kafa üstü düştüğü ve yüksek sesten dolayı kimsenin duymamış olabileceği belirlendi. Her yerde aranan adamın ailesi ise yaşadıkları tartışma sonrası sırra kadem basmış olabileceğini söyledi. Ayrıca müşterilerin de devamlı olarak markette kötü bir konudan şikayet ettikleri öğrenildi.

Larry Ely Murillo-Moncada'nın kaybından sonra 3 yıl daha açık kalan market, 7 yıl sonra boşaltılırken adamın cansız bedeni bulundu.

ANİMASYONLA AYDINLATILDI

Sosyal medyada ise hazırlanan bir animasyon video ile olayın oluşu ve genç adamın bulunuşu anlatılmasıyla trajik vaka yeniden gündeme geldi.