Ankara-Samsun yolunda benzerine az rastlanır korkun bir olay meydana geldi. 13 yaşındaki Berra Eraslan, yolda yürüdüğü esnada seyahat halindeyken fırlayan TIR tekerleğinin altında kaldı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti .

Ankara Elmadağ mevkiinde, hareket halinde olan tırın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü.

İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında Berra Eraslan'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki Berra Eraslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.