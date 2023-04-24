YÜKSEL BASAR

AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül, seçim çalışmaları kapsamında Alaca’yı ziyaret etti. İlçe başkanlığı ziyaretinde konuşma yapan Gül, “Önce ülkemiz, sonra Çorum, sonra da Alaca için önemli işlere imza atarak akıllarda kalan bir siyasetçi olmak istiyorum” dedi.

Alaca merkezi ve köylerini ziyaret eden AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül’e hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Gül ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi.

GÜL, YOĞUN İLGİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Zeki Gül, ziyaret kapsamında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine katıldı.

Törene Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘YAPILAMAZ DENİLEN BİRÇOK ŞEYİ YAPTIK’

İlçe binasında bayramlaşmaya gelen vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede “yapılamaz denilen birçok şeyi” yaptığını ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğini söyledi.

‘ARTIK DIŞA BAĞLI BİR DEVLET DEĞİLİZ’

İHA ve SİHA’ların yanısıra Türkiye’nin yerli arabasınında devletin gücüne güç kattığını belirten Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz önemli işlere imza attı. Yerli otomobil TOGG, savunma sanayine yapılan yatırımlar, yer altı zenginliklerinin yeniden gün yüzüne çıkartılması gibi birçok başarılı yatırıma imza attık. Geçtiğimiz günlerde ülkemize kazandırılan TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi konumunda. Ayrıca savunma sanayimizde bugüne kadar MİLGEM'lerimiz, amfibi tank çıkarma gemilerimiz, istihbarat gemimiz, denizaltı kurtarma gemilerimiz, Tuzla sınıfı karakol gemilerimiz, sahil güvenlik botlarımız, süratli devriye ve SAT botlarımız gibi bir çok savunma sanayi ürünü ülkemiz envanterine katıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Gazı’nın ülkemize akışının başlatıldığını resmen duyurdu. Türkiye artık yerinde sayan dışa bağlı bir devlet olma özelliğini kaybetti. Bu tür yatırımların devam etmesi adına Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığımızı göstermemiz bu seçimlerde de önem teşkil etmektedir. Alaca benim doğduğum, büyüdüğüm, eğitim aldığım, eğitim verdiğim yer. Önce ülkemiz, sonra Çorum, sonra da Alaca için önemli işlere imza atarak akıllarda kalan bir siyasetçi olmak istiyorum. Gerek Belediye Başkanlığı dönemimizde gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda müşavirlik yaptığım dönemlerde kimseyi kapıdan çevirmedim elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Seçilmem halinde mecliste aynı şekilde çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

Gül, bayramlaşmanın ardından esnafları gezerek hem bayramlarını tebrik etti hem de destek istedi.

‘ALACA’NIN GELİŞMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

Gül, daha sonra Alaca’nın Kızıllım, Çatak, Sarı Süleyman, Sultan, Çopraşık, Sancı, Küçükdona ve Büyükdona köylerinin yanı sıra çevre köyleri gezerek seçimde destek istedi.

Gül, köy ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda da içlerinden çıkan bir isim olarak Alaca’nın gelişmesi adına çalışmalar yapacağını kaydetti.