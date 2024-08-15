Çorum Belediyesinin Mahalle Yaz Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerin bu seferki durağı Akkent Mahallesi oldu.

Akkent Mahallesi semt pazarında yapılan etkinlikler gündüz saatlerinde başladı.

Oluşturulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

Sonrasında ise sanatçı hemşehrimiz Cemal Kurtoğlu ile orkestrası konser verdi.

Mahalle sakinleri Cemal Kurtoğlu’nun söylediği şarkıların eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Konserin sonunda ise Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, böyle güzel bir organizasyonun mahallesinde düzenlendiği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.