Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahallesi ile ilgili sorun ve talepleri dile getirdi.

Akkent Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde yapılan yeni konutlarda yaşamın başlaması ile birlikte nüfusun arttığını ve 10 binin üstüne çıktığını kaydeden Necip Güler, bunun yeni sorun ve talepleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Yeni bölgede toplu ulaşımda sorun yaşandığını ve Belediyenin seferleri artırmasıyla sorunun kısmen de olsa çözüldüğünü kaydeden Güler, “Mahallemize ulaşımı sağladığımız yolun Burunçiftliği Kavşağından Sevgi Evleri önünde kadar olan bölümünde bozulan yerler var. Buraların onarılması ile ilgili taleplerimizi belediyeye ilettik. Ayrıca sahipsiz köpeklerde diğer bir sorunumuz. Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktası açılacağı sözü verilmişti. Bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

Necip Güler, mahallesinde atıl durumda bulunan Atletizm Stadının da kullanıma açılması gerektiğini söyledi.