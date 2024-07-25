Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesinde bulunan bir caddenin altyapısı ile asfaltını tamamen yeniledi.

Akkent Mahallesi Akkent 3. Cadde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanındaki yol altyapı sorunları nedeniyle uzun süredir bozuk durumdaydı.

Çorum Belediyesi ekipleri ilk olarak yolun altyapısını yeniledi. Daha sonra ise yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolun asfaltı serildi.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Akkent 3. Caddenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanındaki yaklaşık 400 metrelik bölümde uzun süredir bozulmalar olduğunu ve bu bozulmaların trafiği olumsuz etkilediğini belirterek, “Çorum Belediyesi ekipleri ilk olarak yolda bozulmalara neden olan kanalizasyon şebekesini baştan aşağıya yeniledi. Son olarak da asfaltını serdi. Bu sorunun çözümünde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.