Çorum’un İskilip İlçe Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır tıbbi tekniker olarak görev yapan Coşkun Akkoca, hastane müdürü olarak göreve başladı.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde yönetici kadrosunda yenilikler yapıldı. Sözleşmesi sona eren bazı yöneticilerin yerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Hastane İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne uzun yıllardır hastanede görev yapan Coşkun Akkoca getirildi.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Belgin Alpsoy ile ise sözleşme yenilendi.

Hastane müdürlüğüne atanan Coşkun Akkoca, sağlık yönetimi ve sosyoloji lisansları ile veteriner laboratuvar ön lisansına sahip.

Başhekimlik görevine ise henüz bir atama yapılmadı; bu görev, bir süredir Uzm. Dr. Mehmet Şahin tarafından vekâleten yürütülüyor. Yakın zamanda başhekimlik için de yeni bir atama bekleniyor.