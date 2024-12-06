Çorum’un ilk Profesyonel Lig temsilcisi Atakan Akman ilk görevine Tokat Belediye Plevnespor ile Kahramaraşspor takımları arasındaki maçta çıkacak.

Geçtiğimiz ay yapılan sınav sonucunda Çorum’un ilk Lig temsilcisi olmaya hak kazanan Atakan Akman 3. lig 1. grupta pazar günü saat 14’de Gaziosmanpaşa Stad’ında oynanacak Tokat Belediye Plevnespor ile Kahramanmaraşspor takımları arasındaki maçta ilk kez görev yapacak.

Bursa bölgesi hakemi Hasan Kaçar’ın yöneteceği maçın yardımcı hakemleri Yalova’dan Melih Tan ve Bursa’dan Semih Kurtuluş.

Maçın dördüncü hakemi Balıkesir’den Emre Can Yılmaz. Maçta gözlemci olarak Ahmet Çifci görev yaparken temsilci olarak ise Atakan Akman ile birlikte Fikret Saygın görev yapacak.