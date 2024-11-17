Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, AK Parti iktidarının artık tel tel döküldüğünü belirterek, “Onlar da bu durumun farkında. Sürekli yapay gündemler oluşturuyorlar. Bizim gündemimizde ise yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, önceki gün Çorum’a gelerek parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ve partililer hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP’nin emekçinin, üreticinin, ezilenin, toplumun tüm kesimlerinin yanında olduğunu vurgulayarak, vatandaşın hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yaşadığını, bunun tek sorumlusunun iktidar olduğunu, kötü giden ekonomiyi sorgulamaya, seçim talep etmeye devam edeceklerini söyledi.

İktidarın tel tel döküldüğünü ifade eden Nazlıaka, “Onlar da bu durumun farkında. Sürekli yapay gündemler oluşturuyorlar. Bizim gündemimizde ise yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı var” ifadelerini kullandı.

3 çocuktan birinin okula aç gittiğini, çocukların okulda açlıktan baygınlık geçirdiğini sözlerine ekleyen Nazlıaka, iktidarın halkın ne yaşadığını bilmediğini, halkın sorunlarını duymadıklarını ileri sürerek vatandaşın ülkeyi yönetemeyen iktidarı ilk seçimde değiştireceğini kaydetti.

CHP olarak çözüm önerilerinin çok net olduğunu bildiren Nazlıaka, konuşmasında şunları söyledi:

“En düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olmalı. Asgari ücret ise 30 bin lira olmalı. 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken çeyrek altın 27 liraydı. 7 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 3 çeyrek altın alınabiliyor. Asgari ücretlinin 4 çeyrek altınını AKP yutmuş.

Yaşanan yoksulluktan en büyük payı kırılgan gruplar olan çocuklar ve kadınlar alıyor. AKP iktidarı yapılan sosyal yardımların artmasıyla övünüyor. Oysa bu övünülecek bir durum değil, tam tersi utanılacak bir durum.

CHP olarak bizler demokrasinin ve eşitliğin geldiği bir ülke istiyoruz. Üreten ve üretilenin hakça paylaşıldığı bir Türkiye istiyoruz. Eşit, özgür, adil bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Bunun için kadrolarımız da projelerimiz de hazır. Biran önce erken seçim kararı alınsın ve sandık önümüze gelsin.”