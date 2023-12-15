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Kocaeli'nin Derince ilçesinde akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile E.A. arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.