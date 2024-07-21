Akşemseddin TOKİ Site Yönetimi tarafından düzenlenen açık hava sinemasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Akşemseddin TOKİ Site Yönetimi, yaz etkinlikleri kapsamında programlar gerçekleştirdi.

‘HERKESİN YÜZÜNÜN GÜLÜYOR OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR’

Etkinlikler hakkında bilgi veren site yönetim kurulu başkanı Ziya Temur, son yaptıkları açık hava sineması etkinliğine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bu etkinliklerle kültürel ve sosyal bir birliktelik oluşturmayı hedefliyoruz. Etkinliğe katılanlar, hem keyifli bir sinema deneyimi yaşamanın hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardılar. Aileler, çocuklar ve sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, unutulmaz hatıralara sahne oldu. Herkesin yüzünün gülüyor olması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

‘YAZ BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK’

Yine yaz etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ile 75 öğrenciye yaz Kur’an Kursu açtıklarını aktaran Temur, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile 50 kız ve erkek öğrencimize yüzme kursu veriyoruz. Bu tür faaliyetler yaz boyunca devam edecek. Tatile gidemeyen ailelerimizin çocuklarına hiç para talep etmeden tatil keyfi yaşatmak istiyoruz.” diye konuştu.