Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akşemsettin Konutları Yönetim Kurulu tarafından MerkezToki’de Spor Şenlikleri düzenlendi.

Cuma akşamı Akşemsettin Toki sitesi içindeki Basketbol Sahasında düzenlenen spor şenliğine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Akşemsettin TOKİ Site Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Temur ve yönetimi ile site sakinleri katıldılar.

Şenliklerin açılış töreni protokol üyelerinin konuşmalarının ardından İran’da hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden İsmail Haniye adına Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Ardından şenlik için alana toplanan çocuklara yüz boyaması yapıldı.

Şenlik kapsamında çocuklarla beraber katılan protokol üyeleri korfbol, voleybol, dart, bilek güreşi, satranç, curling, langırt gibi çok farklı branşta etkinlik yapıldı. Çorum Belediyesi tarafından katılımcılara seyyar araç ile ikramda bulunuldu.

Site Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Temur ise böyle bir organizenin sitelerinde yapılmasına verdikleri destekten dolayı Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, Çorum’u spor kenti yapmak adına her türlü sportif organizasyona destek verdiklerini belirterek çocukları küçük yaşta sporla tanıştırmanın önemine dikkat çekti. Yağbat bu organizasyonların çocukları sporla buluşturmak için önemine dikkat çekti ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Sporda ‘Hareketlilik yılı’projesi kapsamında sporu her çocuğun ayağına götürmek için bu tür organizelerin önemine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti. Çağlar İl Müdürlüğü olarak Çorum’u spor kenti yapmak adına tüm taban birlikleri ile ortak hareket ettiklerini belirterek bu çalışmaların meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağına inandığını söyledi.