BBDK Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu tarafından alınan spor malzemeleri ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından Osmancık Akören Köyü Şehit Eren Keskin İlkokulu ve Ortaokuluna teslim etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu üyesi Ahmet Aksu tarafından temin edilen spor malzemelerini Aksu’nun memleketi Osmancık’ın Akören Köyü Şehit Eren Keskin İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile görüştü.

Görüşmenin ardından Ferhat Arıcı, Ahmet Aksu tarafından temin edilen malzemeleri öğrencilere verdi.

Arıcı çocukların ve sporun olduğu her yera gitmeye devam edeceklerini belirterek hemşehrileri Ahmet Aksu’ya destekleri için teşekkür etti.