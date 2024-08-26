Alaca Belediyesi, onay işlemleri tamamlanan 4 caddenin aydınlatma direklerini Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (YEDAŞ) devretti.

Hizmete alındığı günden itibaren sokak aydınlatmalarının belediyeye yaklaşık aylık 80 bin TL külfet oluşturduğunu aktaran Belediye Başkanı Şerif Arslan, yapılan diyalog ve çalışmalar neticesinde sokak aydınlatmalarının YEDAŞ'a devredilerek aylık 80 bin TL'lik ödeme yükünün belediyenin üzerinden alınmış olduğunu ifade etti.

Başkan Arslan, devir işlemleri yapılmadan önce sokak aydınlatmalarının belediye için önemli bir külfet oluşturduğunu hatırlatarak, “Yaklaşık her ay aydınlatma direklerinin tüketimi olarak 80 bin TL elektrik faturası ödüyorduk. Samsun YEDAŞ Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız ikili çalışmalar neticesinde bu fatura yükünden belediyemizi kurtarmış olduk” dedi.