Alaca Belediyesi, kapalı pazar yerinde başlattığı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ile pazar yerinin çehresini değiştirdi.

İlçenin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı’nın kurulduğu, acil toplanma alanı olarak da kullanılan kapalı pazar yerinde belediye tarafından yenileme çalışmaları başlatıldı. Alaca Belediyesi pazarcı esnafı ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmaları için yapılan çalışmalara hız verdi.

Alan içerisindeki güvenlik tedbirleri arttırılarak, güvenlik kameraları 24 saat kayıt alır konuma getirildi. Kapalı pazar yerinde bulunan umumi tuvaletler yenilendi, pazar giriş-çıkış kapıları ve duvarlarda boyama işlemleri gerçekleştirildi.



"Esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın sağlıklı şartlarda alışverişlerini yapabilmeleri en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda kapalı pazar yerimizde bakım onarım ve yenileme çalışmalarımıza başladık. Kapalı pazar yeri ilçemizin en hayati noktalarından biri. Cuma günü adeta iğne atsanız yere düşmeyecek bu alanda, zamana ve kullanıma bağlı tadilat isteyen yerler vardı. Ekiplerimiz ivedilikle buralarla çalışma başlattı. Halk sağlığı açısından en önemli alanların başında gelen umumi tuvaletler baştan aşağı yenilendi. Tuvaletler ve çevre duvarlar boyandı. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerinin anında yerine getirilebilmesi için alanda bir zabıta noktası oluşturuldu. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda içerideki kamera sayılarımızı arttırdık. Çatıda akıntı yapan yerlerin saçlarını yenileriyle değiştirdik. Birkaç küçük işlem daha kaldı. Sonrasında kapalı pazar yerimiz yenilenmiş şekilde hizmet vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.