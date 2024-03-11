1. Amatör Küme’de şampiyonu resmileştirecek kararı Tahkim Kurulu verecek. Alaca Belediyespor Başkanı Fatih Arslan Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararının kendilerine ulaşmasının ardından Tahkim Kuruluna gerekmi itirazlarını yapacaklarını söyledi.

Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasındaki maçta ev sahibi takımın maç listesine altı 2001 ve daha küçük doğumlu futbolcu yazması gerekirken beş isim yazdığı gerekcesi ile Mimar Sinan kulübü Tertip Kuruluna itiraz etmişti.

Tertip Kurulu itirazı haklı bulmuş ve İl Disiplin Kuruluna sevk etmişti. İl Disiplin Kurulu iki kez görüşmeli oturum sonunda itirazı haklı bulmuş ve Mimar Sinan’ı bu maçta 3-0 hükmen galip ilan etmişti.

Alaca Belediyespor bu kararı bir üst kurul olan Amatör Futbol Disiplin Kuruluna taşımıştı. AFDK’da yaptığı inceleme sonunda İl Disiplin Kurulu kararını onamıştı.

Bu konudaki son karar merci olan Tahkim Kurulu’na Alaca Belediyespor’un beş iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Başkan Fatih Arslan AFDK kararının kendilerine tebliğ edilmesinin ardından 1-2 gün içinde gerekli hazırlığı yaparak itiraz yapacaklarını söyledi.

Tahkim Kurulunun vereceği karar kesin olacak ve 1. Amatör Küme şampiyonu resmiyet kazanacak.