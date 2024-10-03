1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Alaca Belediyespor’da yeni yönetim Belediye Başkanı Şerif Aslan ile bir araya geldi. Alaca Belediyespor vefa gecesi adına bir araya gelen eski başkan, futbolcu ve yöneticiler hem geçmişi yad ettiler hemde yeni sezonla ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı ve eski kulüp başkanlarından Şerif Aslan ilçede sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek Alaca Belediyespor’un da başarı olması için üçerlerine düşeni yapacaklarını belirterek yeni başkan ve yönetimine başarılar diledi.

Alaca Belediyespor’un yeni Başkanı Oktay Yelkuvan ise yönetim olarak vefa gecesi adı altında düzenledikleri yemeğe katılan herkese teşekkür etti. Yelkuvan yönetim olarak öncelikli hedeflerinin kulübe yeni bir tesis yapmak olduğunu bunun içinde iki arkadaşı ile görüştüğünü ve inşaat başladığında 1 milyon lira vereceklerini söylediklerini belirterek ‘Biz bir kaç branşın kullanabileceği bir tesis yapmak istiyoruz ve bunun içinde çalışma başlattık.

Bu konuda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gücü oranında herkes katkı vermesi halinde bu tesisi Alacamıza kazandırmak istiyoruz. Amacımız sonraki nesillere güzel bir eser ilçeye bir iz bırakmak. Bu noktada bizlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum’ dedi.