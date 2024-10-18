Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin’in girişimleri ile ilçe sınırları içerisinde ikamet işyeri adresi bulunan gerçek veya tüzel kişilere verilecek K türü yetki belgelerinin düzenlenmesi konusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yetkilendirildi.

Geçen aydan itibaren taşımacılık yapanlar için önemli bir uygulama olan sayılsa takograf kartı vermeye başlayan Alaca TSO, şimdide hizmet portföyüne K Belgesi’ni ekledi.

Alaca ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalar, K Türü ( K1, K2, K3 ) yetki belgeleri düzenleme, yenileme, süre uzatımı, taşıt ekleme, taşıt düşümü, vb. işlemleri için 15 Ekim tarihi itibariyle Alaca TSO’’ya müracaatta bulunabilecekler.

Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, yaptığı açıklamada, “K türü yetki belgelerinin odamızdan verilecek olması üyelerimiz ve tüm Alacalılar adına memnuniyet verici niteliği taşıyan önemli bir gelişmedir. Odamız, Alaca ilçe sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere mevzuatlar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen belgeleri düzenlemekte ve aynı zamanda firmalardan gelen talep ve istekler doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmeti sağlamaya ve sunmaya, kaliteli hizmet anlayışı ile üye memnuniyetini ön planda tutmayı misyon edinmiş mesleki bir kuruluştur. Bu anlayışın bir sonucu olarak, daha önce Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve il merkezlerinde faaliyet gösteren odalarca verilen K türü yetki belgesi hizmetini artık Alaca TSO olarak hizmet vermeye başladık.

Bu yeni hizmetimiz üyelerimize, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve nakliyeci esnafımıza iş ve zaman acısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Bölgemizde bu konuda faaliyette bulunan üyemiz olan veya olmayan tüm işletmeleri ve nakliyeci esnafımızı, K belgesi işlemlerini ve yenilemelerini Odamızda yaptırmaya davet ediyoruz. Oda olarak üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve engelleri aşmak adına her türlü gayreti gösteriyoruz ve bundan sonraki süreçte de aynı içtenlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu güzel gelişme üyelerimize hayırlı olsun” dedi.