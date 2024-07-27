Ortaköy Turizm Rehberi çıktı Ortaköy Turizm Rehberi çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde 20 öğrenci 2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda açıklanan yerleştirme sonuçları ile hayalini kurduğu ortaöğretim kurumuna yerleşmeye hak kazandı.

Buna göre; Sakarya İlköğretim Okulu'ndan 18 öğrenci Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen lisesi, 2 öğrenci Yozgat Şehitler Fen Lisesi olmak üzere toplamda 20 öğrenci Fen Liselerine yerleşirken, bunların yani sıra 9 öğrenci sağlık lisesi, 2 öğrenci güzel sanatlar lisesi ve 42 öğrenci Anadolu Lisesi okullarına yerleşmeye hak kazandı.

Alaca'da toplamda 73 öğrenci başarı göstererek istedikleri okullarda okuma hakkı elde etti.

Editör: Çorum Hakimiyet