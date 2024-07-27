Çorum'un Alaca ilçesinde 20 öğrenci 2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda açıklanan yerleştirme sonuçları ile hayalini kurduğu ortaöğretim kurumuna yerleşmeye hak kazandı.

Buna göre; Sakarya İlköğretim Okulu'ndan 18 öğrenci Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen lisesi, 2 öğrenci Yozgat Şehitler Fen Lisesi olmak üzere toplamda 20 öğrenci Fen Liselerine yerleşirken, bunların yani sıra 9 öğrenci sağlık lisesi, 2 öğrenci güzel sanatlar lisesi ve 42 öğrenci Anadolu Lisesi okullarına yerleşmeye hak kazandı.

Alaca'da toplamda 73 öğrenci başarı göstererek istedikleri okullarda okuma hakkı elde etti.