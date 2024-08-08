Alaca’da ‘Geçmişten günümüze futbol’ köşesi büyük ilgi görüyor. Alaca’da eğitimci olarak yıllarca öğretmen olarak görev yapan ve özellikle Atletizmde bir çok büyük başarıya imza atan Muzaffer Gündoğan’ın açtığı Tekbir Çayevinde oluşturulan ‘Geçmişten günümüze futbol’ köşesinde ilçe sporuna yıllarca hizmet etmiş çok sayıda ismin ve takımların fotoğrafları bulunuyor.

Açılışını dönemin Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu tarafından açılan şark köşesinde 1959 yılında başlayan Alaca ilçe sporunun 2022 tarihine kadar yaşananları gösteren çok sayıda fotoğraflarla süslendi.

Şark Köşesinde en üst kısmında "Ben sporcunun zeki, çevik vede aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü ile Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın " Ben her güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve Millet şerefini düşünürdüm. "sözlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Koca Yusuf, Yaşar Doğu, Naim Süleyman'ın Selçuklu ve Osmanlı tuğralarını yer aldığı köşe açılışından sonra eskimeyen futbolcularla yapılan futbol sohbetleri ve hatıralar hiç bir zaman eksik kalmıyor.

Muzaffer Dursun oluşturdukları şark köşesinin gerek Alacaspor’a hizmet vermiş ve ilçe dışındaki çok sayıda Alacalının uğrak yeri olduğunu gereksede Çorum spor camiasından ilçeye gelenlerin bu köşede anılarını tazelediklerini söyledi.

Dursun Alaca spor tarihinin hafızası olmak adına oluşturdukları Şark Köşesine her gün yeni fotoğrafların eklendiğini belirterek katkı veren herkese çok teşekkür etti.