Bölgenin en büyük tarım arazisine sahip olan Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı.

Bir dönem süresince topraklarını işleyen, ekime hazırlayan çiftçiler, bu yıl da bereket dolu tarlalar için umutlu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri bu yılın hasat beklentilerini etkilese de, çiftçiler modern tarım teknikleri ve yerel bilgi birikimleriyle bu zorlukları aşmaya çalışıyor. Mart ve Nisan aylarında etkili olan sağanak yağışlar kimi yerde ürünlere zarar verse de, kimi yerde bereketli ürünlerin oluşması çiftçinin yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Şerif Arslan, buğday hasadına başlayan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli hasatlar diledi. Başkan Arslan’a, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca’nın tarım kenti olduğunu belirterek, “Çorum genelinde en çok sulu tarıma sahip arazileri barındırıyor. Koçhisar Barajı ile birlikte verimlerimiz artmış bulunuyor. Sulak alanlarda rekolte gayet güzel ancak, kıraç yerlerde problemler yaşanıyor. Yağış olursa bu topraklarda her zaman verim güzel oluyor. Yeni hasat sezonu hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Baraj sularının geç açılmasıyla ilgili de açıklama yapan Başkan Arslan, “Geçtiğimiz dönemlerde vahşi sulamadan dolayı baraj sularımızda zaman zaman problemler yaşadık. Hem içme, hem de sulama suyu olduğu için sulamalar zaman zaman kesildi. Sulak arazilerden her zaman 5-6 misli daha verim alabilirsiniz. Sulama Birliği’nin biz Alaca’da kalmasını istiyorduk. Ancak geçmişte bu Mecitözü sulama birliğine verildi. Başkanlarımın şikayetlerini dikkate alacağız. İnşallah bunu tekrar Alaca’ya kazandıracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



"Başkan Arslan artan anız yangınlarına dikkat çekti"

Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçe genelinde artan anız yangınlarına dikkat çekerek, çiftçilere bu konuda uyarılarda bulundu. Yaklaşan hasat dönemi ile birlikte anız yangınlarının arttığını kaydeden Başkan Arslan,“Hasat mevsimi ile birlikte özellikle anız yangınları artmaya başladı. Çiftçilerimiz haklı olarak tekrar ürün almak için anız yangını yapıyorlar ancak bununla birlikte tarla üzerinde mineraller ve birçok canlı telef oluyor. Buradaki yanan canlıların hesabını nasıl vereceğiz bunu düşünelim. Anız yangınların toprağa da zararı oluyor. Verim düşüyor. Tüm çiftçilerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır. Sadece anız yakılmıyor, bu evlere ve ormanlara da sıçrıyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



'Baraj suları geç açılınca verim düştü'

Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, "İlçemizde yaklaşık 120-130 bin dönüm arazi sulanabilir. Baraj ve altyapımız var devletimiz sağ olsun bunları yaptı. Tarım Bakanlığı’nın yaptığı bir yanlışı buradan söylemek istiyorum. Sulama konusunu Mecitözü'nde bir firmaya verdi. Kaymakamlık veya Belediye’ye verilmiş olsaydı sulama işi biz istediğimiz zaman sulayabilirdik. Biz sulama için gittik ücretlerini yatırdık, kartlarımızı aldık ancak 9 gün bayram tatil araya girdi. Bu süreçte su verilmedi. İklimlerde biraz kurak geçti ve bizler sulama yapamadık. Ekinler kuruduktan sonra suları açtılar. Burada bizim 100 bin dönüm arazide doğru düzgün sulama yapamadığımız için sulu tarıma göre aldığımız ürünün 4/3’ünü kaybetmiş bulunuyoruz. Buda Çorum Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün hatasından kaynaklanıyor. Nisan ve Mart ayları bizim için sulama konusunda önemliydi. Sulu tarımın bulunduğu alanda sulama sularının geç açılmasından dolayı çiftçilerimiz büyük zarar etmiş durumda. Yetkililerimizden bu konuya bir çare bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.



'Bereketli bir yıl olsun'

Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan da, “Sulu alanlarda rekoltemiz güzel ancak Başkanımızın da dediği gibi kuru alanlarda rekolte problemi yaşıyoruz. Barajlar geç açıldı suyu geç verdiler. Arıza verdiği söyleniyor ancak buna hazırlıklı olmaları gerekiyordu. 10 gün önce suları açarak deneme yapılsaydılar çiftçilerimiz böyle duruma düşürmezlerdi. Yine de buna şükür. Bütün çiftçilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum” dedi.