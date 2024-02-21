Çorum’un Alaca ilçesinde Denizhan Ortaokulu toplumda farkındalık oluşturmak ve özel eğitimli öğrencilerin topluma uyumlarını sağlamak amacıyla örnek bir projeye imza attı.

Proje çerçevesinde Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda ki özel öğrenciler, Denizhan Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Birlikte derslere giren öğrenciler, ortak düzenlenen etkinlikler ve oyunlarda birlikte eğlenerek vakit geçirdiler.

Denizhan Orta ve İlkokul Müdürü Mustafa Arklan öğrencilerimize farkındalık eğitimi ve onlarla birlikte olma havası oluşturmak için Onlarla birlikte ders saati etkinliği yaptık. Küçük hediyelerimizi de sunduk. Çocuklarla birlikte resim yapıldı, çeşitli Oyunlar oynadılar farklı aktiviteler yapıldı bu şekilde çocuklarla zaman geçirdiler” dedi.

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu Salih Atılgan da, özel öğrencilerin topluma uyumlarının sağlanmasında katkılarından dolayı Denizhan okulu idareci , öğetmen ve öğrencilerine teşekkür etti.