Alaca'da Ahilik gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor.

Alaca METEM'de çıraklık okulunu bitirerek berber ve kuaförlük alanında ustalık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere plaket ve hediyeleri düzenlenen törenle verildi.

Program Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Tekbir Çay Evi sahibi emekli öğretmen Muzaffer Dursun ve çevre esnaflar tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen törende Alaca METEM'i bitirerek berber ve kuaförlük alanında ustalık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere plaket ve hediyelerini Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve diğer protokol üyeleri verdi.

Ayrıca öğrencilere çeşitli ödüllerinde verildiği program ikramlarla sona erdi.