Alacagücüspor yönetimi yeni sezon Bölgesel Amatör Lig hedefi ile yola çıkıyor.

Bu sezon ilk kez 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Sarı Lacivertli kulüp yönetimi konu hakkında yaptığı açıklamada bu hedefe ulaşmak için tüm Alacalıların desteğini istedi.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

‘Alacagücü spor olarak, Alacamızın adını gururla taşıdığımız bu yolda, yeni bir sezona hazırlanıyoruz. Bu sene birinci amatör ligde mücadele edeceğiz ve güçlü bir takım kurmak için futbolcu transferine ihtiyaç duyuyoruz. Amacımız, ilçemize hiç yaşanmamış bir gurur yaşatarak, Alacagücü'nü Bölgesel Amatör Lig (BAL) seviyesine taşımak. Geçen sezon değerli esnaf ve işyerlerimizin katkılarıyla büyük bir başarıya imza attık. Bu sezon ise hedeflerimiz daha büyük, masraflarımız daha fazla. Güçlü bir kadro kurmak, ilçemizin spor geçmişine unutulmaz bir başarı kazandırmak için Alacalı hemşehrilerimizin desteği her zamankinden daha önemli.

Sizleri de bu yolda yanımızda görmek, gençlerimizin geleceğine ve Alacagücü’nün hayallerine katkıda bulunmak için desteğe davet ediyoruz. Her destek, bizim için çok kıymetli. Alacagücü ailesinin bir parçası olarak tarihe birlikte imza atalım. Destek olmak isteyen hemşehrilerimiz bize ulaşabilir. Şimdiden tüm Alaca halkına ve gönlü Alacagücü ile atan herkese teşekkür ederiz."