Alacagücüspor Kulübü lokali kalabalık bir katılım ile açıldı. Geçtiğimiz hafta sonunda çorum caddesindeki lokalin açılışına Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Arslan, MHP Alaca Belediye Başkan Adayı Şerif Arslan, Bağımsız Belediye Başkan Adayı T. Buğra Sünbülcü, Alacagücüspor Kulübü Başkanı Kadir Bayat ve yönetimi İl genel meclis üyesi adayları, siyasi partilerin ve stk ilçe temsilcileri, çok sayıda Alacalı esnaf katıldı.

Dua tilavetinin ardından kurdele kesimi protokol üyeleri tarafından yapıldı. Alacagücüspor Kulübü Başkanı Kadir Bayat yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:"Bu anlamlı günü bizleri yalnız bırakmayan, destekleriyle güç veren Alaca Belediye Başkanımıza, tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına ve belediye başkan adaylarına, köy/mahalle muhtar adaylarımıza, dostluklarını, samimiyetlerini, yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sizlerin desteği ve teşvikiyle gerçekleştirdiğimiz açılış, bizim için büyük bir onurdu. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka, bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Aldığımız her tebrik ve güzel temenni, yolculuğumuzu daha da anlamlı kıldı. Sizlerin varlığıyla birlikte bu özel günü paylaşmak bizim için ayrı bir mutluluktu. Bundan sonraki süreçte de sizlerin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır. Samimi katılımınız ve güzel dilekleriniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Sizleri bir arada görmek, bizim için büyük bir ayrıcalıktı. İlerleyen günlerde de beraber güzel projelere imza atmak dileğiyle..." dedi.