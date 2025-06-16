Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat yeni sezon kulübe destek sağlamak için ziyaretlerini sürdürüyor.

Kadir Bayat bu doğrultuda Alaca Ticaret ve Sanaya Odası Başkanı ve aynı zamanda Şirinler Grup Yönetim Kurulu başkanı Günser Şirin’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat Bölgesel Amatör Lig planlamaları hakkında bilgiler verdi ve destek istedi.

Alaca TSO Başkanı Günser Şirin ise ilçelerinin ilk kez mücadele edeceği Bölgesel Ligde artık Çorum’u temsil edeceğini belirterek bunun içinde tüm Alacalıların kulübe destek vermesi gerektiğini söyledi. Şirin TSO ve Şirinler Grup olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat, Günser Şirin’e ilgi alama ve destekleri için teşekkür etti ve kulüp forması hediye etti.