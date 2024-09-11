İnegöl Belediyesi Meclis Toplantısı’nda alınan kararla, Alacalı şehit Er. Gürsel Erdugan'ın ismi bir parka verildi.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Bursa İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban bey ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne böyle güzel düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ederiz, biz şehit yakınları olarak çok memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun, vatanı için şehit olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, güvenlik güçlerimizin Rabbim her daim yar ve yardımcısı olsun'' dedi.

Şehit Er. Gürsel Erdugan'ın ismini taşıyan parkın yapımına 2020 yılında başlanıp, 2024 yılında tamamlanarak ilçe halkının hizmetine açıldı.