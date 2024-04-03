Otizme farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilan edilen “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” Algı Rehabilitasyon Merkezinde coşkuyla kutlandı.

Programa AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti Çorum İl Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya ve İdris Keskin, AK Parti Çorum Medya Başkanı Aylin Dalveren Özen, Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurucuları Zekeriya Kuyumcu ile Rıfat Emre Keskin katıldı.

“Otizme Kırmızı Işık Yak” farkındalığında kırmızı balonlar tüm otizmli çocuklar adına gökyüzü ile buluştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay çocuklarla sohbet ederek, “Hepimiz Bir Bütünüz El Baskısı” etkinliğine destek oldu. Günay, çocuklara çeşitli hediyelerde verdi.