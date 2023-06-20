MURAT KARASU

Çorum’un emektar Radyo-TV tamircilerinden Emekli Başçavuş Ali Ayvalı (86) vefat etti.

Adıyaman-Menzil cemaatinin Çorum’da önde gelen kanaat önderlerinden Ali Baba adıyla anılan Ali Ayvalı, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 11.00 de vefat etti.

Nurettin. Fatoş ve Yıldız Ayvalı’nın babaları Ali Ayvalı’nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.