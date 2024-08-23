Sungurlu Belediyesi, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin yıldönümlerini, ünlü sanatçı Ali Kınık konseri eşliğinde coşkuyla kutlayacak.
Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Kıymetli hemşehrilerim, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin yıldönümlerinde, asil milletimizin zaferlerini değerli sanatçımız Ali Kınık konseri eşliğinde coşkuyla kutluyoruz.” dedi.
Ünlü sanatçı Ali Kınık konseri, 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Meydanında düzenlenecek.
Editör: Çorum Hakimiyet