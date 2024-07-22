Çorum Yumurta Pazarlama kurucularından, SGK’dan emekli Ali Osman Özcanbaz(87) hayatını kaybetti.
Merhum Aliye Özcanbaz’ın eşi, müteahhit Şahin Özcanbaz’ın ağabeyi, Özgün Danışmanlık sahibi Ahmet Özcanbaz ve Arif Özcanbaz’ın babaları Ali Osman Özcanbaz tedavi gördüğü Beylikdüzü Hastanesi’nde vefat etti.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Merhumun cenazesi 23 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Fatih Akbaş