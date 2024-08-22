CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu ve partililerle birlikte Çorum Uğurludağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İki ayın ardından ilçeye gelen gezici araç muayene istasyonunda sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, TüvTürk’ün araç muayene ücretlerini ve çiftçiden alınan gecikme ücretlerini eleştirdi.

“GECİKME BEDELİ ALINMASIN”

Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Araç muayene istasyonu ne hikmetse iki ayda bir geliyor. İki ayda bir geliyor ama ne hikmetse çiftçimizden ve diğer vatandaşlarımızdan gecikme faizi alıyor. Yani hem hizmeti geciktiriyor, iki ayda bir geliyor hem de gecikme faizi alıyor. Alınan bu faiz haram haram. Perişan haldeki çiftçinin traktör muayenesi için 927 lira muayene ücreti alınıyor. Yağı mı değiştiriliyor, tekeri mi değiştiriliyor? Ne yapılıyor da bu para alınıyor? Hiçbir şey yapılmadığı halde çiftçinin traktörü için bu para alınıyor. Bir de geciktirildiği için yüzde 10 gecikme faizi alınıyor. Yazıktır günahtır. Ya ilçelerdeki muayene istasyonları sürekli hale getirilsin ya da çiftçimizden vatandaşımızdan gecikme bedeli alınmasın.”

SİGORTA VE MUAYENE ÜCRETLERİ YÜKSEK

Tahtasız’a araç muayene ve sigorta ücretlerinin yüksekliğinden dert yanan çiftçiler ise “Trafiğe dahi çıkmayan traktörler için zorunlu trafik sigortası ücreti 600 lira oldu. Traktörümüzü muayeneye götürüyoruz. Tekerlekleri ölçüyorlar. İncelmiş deyip geri gönderiyorlar. Bizim durumumuz olsa tekerlekleri zaten değiştiririz. Bir çift arka teker 30 bin lira olmuş. Ben çiftçilikten o kadar kazanıyorum mu ki değiştir, gel diyorlar” şeklinde açıklamalarda bulundular.