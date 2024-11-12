Mimar Sinanspor’un bu sezon kadrosuna kattığı kaleci Adem Ağaoğlu performansı ile büyük beğeni kazanıyor.

Genç file bekcisi son oynanan Bartınspor maçında yaptığı kurtarışlarla alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

2002 yılında Rusya’da doğan Adem Ağaoğlu 2014 yılında Trabzonspor alt yapısında futbola başladı ve 2021 tarihinde bordo mavili takımda profesyonel imza attı.

Ardından iki sezon Ofspor’da kiralık olarak forma giyen Adem Ağaoğlu 2022-23 sezonu ikinci yarısında Bahçecikspor geçen sezonda Eskişehirspor kulübünde forma giydi bu sezon başında da Mimar Sinanspor ile anlaştı.

Altı kez milli takımda forma giyen Adem Ağaoğlu takımının bu sezonki maçlarındaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor.

Bartınspor maçında ise mutlak pozisyonlardaki başarılı kurtarışları ile öne çıkan Adem Ağaoğlu maçın ardından da galibiyet sevincini böyle yaşadı.